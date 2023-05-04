"Арсенал" может заплатить огромную сумму за хавбека "Брайтона"

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Эквадора Мойзесу Кайседо, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В минувшем январе “канониры” предлагали за игрока 78 миллионов евро, но получили отказ. В этот раз цена трансфера может оказаться еще выше.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 36 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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