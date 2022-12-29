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"Арсенал" может усилиться звездным португальцем

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского “Атлетико” Жоау Феликсу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить девять миллионов евро за аренду футболиста сроком на полгода. Ранее сообщалось, что португалец также входит в сферу интересов “Баварии”, “Челси”, ПСЖ и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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