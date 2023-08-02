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"Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро

Новости футбола Сегодня, 13:42
"Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро Фото: инстаграм Николя Пепе/Автор неизвестен

Стамбульский “Бешикташ” проявляет интерес к нападающему лондонского “Арсенала” и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В ближайшее время клубы обсудят детали предстоящего трансфера. Форвард готов сменить клуб, так как на него не рассчитывает главный тренер “канониров” Микель Артета.

28-летний Пепе выступает за “Арсенал” с лета 2019 года. Он перешел в английский клуб из “Лилля”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Данная сделка стала самой дорогой в истории “Арсенала”. Всего форвард провел за клуб из Лондона 112 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу. В составе лондонцев он становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/2020. В прошлом сезоне Пепе играл за “Ниццу” на правах аренды, он провел за клуб 28 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с “Арсеналом” действует до лета 2024 года.

Пепе с 2016 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 33 матча, забил 10 голов и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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