"Арсенал" может отпустить Джаку ради другого игрока

Швейцарский полузащитник “Арсенала” Гранит Джака может быть продан в летнее трансферное окно.

Как пишет источник, его продажей лондонский клуб хочет освободить место для полузащитника сборной Англии и “Вест Хэма” Деклана Райса.

Отметим, что Джака играет за “Арсенал” с 2016 года.

Его соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.