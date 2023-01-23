"Арсенал" может купить полузащитника "Ювентуса"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной США Уэстону Маккенни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока в 20-25 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне 24-летний Маккенни провел за “Ювентус” 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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