"Арсенал" может купить нападающего сборной Англии

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к английскому нападающему римской “Ромы” Тэмми Абрахаму, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. В составе “канониров” англичанин может заменить травмированного Габриэла Жезуса.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Рому" и сборную Англии 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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