"Арсенал" может купить лидера "Лацио"
Новости футбола Сегодня, 16:35
Фото: инстаграм Сергея Милинкович-Савича/Автор неизвестен
Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику римского “Лацио” и сборной Сербии Сергею Милинкович-Савичу, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, английский клуб является главным претендентом на футболисты. Скауты “канониров” следят за игроком на протяжении некоторого времени. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио” 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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