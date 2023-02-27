"Арсенал" может купить форварда сборной Англии

“Арсенал” проявляет интерес к нападающему “Челси” и сборной Англии Рахиму Стерлингу, сообщает 90min.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Аристократы” могут согласиться продать форварда из-за перебора игроков в основном составе.

В нынешнем сезоне 28-летний Стерлинг провел за “Челси” 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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