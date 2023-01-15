"Арсенал" может купить бразильца из "Барселоны" после срыва трансфера Мудрика

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Бразилии Рафинье, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб обратил внимание на бразильца после того, как “Челси” перехватил украинца Михаила Мудрика. Представители “канониров” уже провели предварительные переговоры с агентом Рафинью.

26-летний Рафинья перешел в “Барселону” прошлым летом из “Лидса” за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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