Арсенал минимально побеждает Эвертон

Эвертон принимал Арсенал на Гудисон Парк в пятом туре АПЛ.

В первой половине Арсенала больше владел мячом. Эвертон защищался и искал контратаку. Первый тайм вышел без особых моментов, потому закономерный результат 0:0.

Во втором тайме Арсенал значительно прибавил в атаке, они нанесли в три раза больше ударов в сторону ворот, по сравнению с первым таймом и достигли своего. На 69-й минуте Леонардо Троссард вывел Арсенал вперед.

В результате канониры побеждают с минимальным счетом 1:0. Команда Артеты набирает 13 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.

АПЛ. Пятый тур

"Эвертон" - "Арсенал" - 0:1

Голы: 0:1 - 69 Троссард