Арсенал минимально побеждает Эвертон
Новости футбола Сегодня, 13:33
Фото: https://twitter.com/Arsenal
Эвертон принимал Арсенал на Гудисон Парк в пятом туре АПЛ.
В первой половине Арсенала больше владел мячом. Эвертон защищался и искал контратаку. Первый тайм вышел без особых моментов, потому закономерный результат 0:0.
Во втором тайме Арсенал значительно прибавил в атаке, они нанесли в три раза больше ударов в сторону ворот, по сравнению с первым таймом и достигли своего. На 69-й минуте Леонардо Троссард вывел Арсенал вперед.
В результате канониры побеждают с минимальным счетом 1:0. Команда Артеты набирает 13 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.
АПЛ. Пятый тур
"Эвертон" - "Арсенал" - 0:1
Голы: 0:1 - 69 Троссард
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