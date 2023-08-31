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Арсенал - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:05

Исторические гранды английского футбола не оставляют желания вернуться на вершину английской Премьер-лиги. Арсенал в прошлом сезоне был очень близок к титулу, однако проиграл борьбу Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге 2022/2023 пришёл к финишу третьим, а сейчас хочет сделать ещё один шаг в турнирной таблице.

Этим летом Арсенал и Манчестер Юнайтед встречались в товарищеском матче в США: голы Фернандеша и Санчо принесли победу “красным дьяволам”. Интересно, что на своём поле “канониры” выиграли четыре из пяти последних матча. Как будет на этот раз?

Матч между Арсеналом и Ман Юнайтед состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30 СЕТ. Ниже мы подготовили для вас список трансляторов этого матча в разных странах мира.

  • Армения - OTT Setanta Sports
  • Азербайджан - OTT Setanta Sports
  • Беларусь - OTT Setanta Sports
  • Болгария - Diema Sport 2, Play Diema Xtra
  • Грузия - OTT Setanta Sports
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - OTT Setanta Sports
  • Кыргызстан - OTT Setanta Sports
  • Латвия - Viaplay Latvia, OTT Setanta Sports
  • Литва - Viaplay Lithuania, OTT Setanta Sports
  • Молдова - OTT Setanta Sports
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - OTT Setanta Sports
  • Туркменистан - OTT Setanta Sports
  • Украина - OTT Setanta Sports
  • Узбекистан - OTT Setanta Sports
  • Эстония - OTT Setanta Sports, Viaplay Estonia
Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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