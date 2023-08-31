Арсенал - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:05
Исторические гранды английского футбола не оставляют желания вернуться на вершину английской Премьер-лиги. Арсенал в прошлом сезоне был очень близок к титулу, однако проиграл борьбу Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге 2022/2023 пришёл к финишу третьим, а сейчас хочет сделать ещё один шаг в турнирной таблице.
Этим летом Арсенал и Манчестер Юнайтед встречались в товарищеском матче в США: голы Фернандеша и Санчо принесли победу “красным дьяволам”. Интересно, что на своём поле “канониры” выиграли четыре из пяти последних матча. Как будет на этот раз?
Матч между Арсеналом и Ман Юнайтед состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30 СЕТ. Ниже мы подготовили для вас список трансляторов этого матча в разных странах мира.
- Армения - OTT Setanta Sports
- Азербайджан - OTT Setanta Sports
- Беларусь - OTT Setanta Sports
- Болгария - Diema Sport 2, Play Diema Xtra
- Грузия - OTT Setanta Sports
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - OTT Setanta Sports
- Кыргызстан - OTT Setanta Sports
- Латвия - Viaplay Latvia, OTT Setanta Sports
- Литва - Viaplay Lithuania, OTT Setanta Sports
- Молдова - OTT Setanta Sports
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - OTT Setanta Sports
- Туркменистан - OTT Setanta Sports
- Украина - OTT Setanta Sports
- Узбекистан - OTT Setanta Sports
- Эстония - OTT Setanta Sports, Viaplay Estonia
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