Арсенал - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Исторические гранды английского футбола не оставляют желания вернуться на вершину английской Премьер-лиги. Арсенал в прошлом сезоне был очень близок к титулу, однако проиграл борьбу Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге 2022/2023 пришёл к финишу третьим, а сейчас хочет сделать ещё один шаг в турнирной таблице.

Этим летом Арсенал и Манчестер Юнайтед встречались в товарищеском матче в США: голы Фернандеша и Санчо принесли победу “красным дьяволам”. Интересно, что на своём поле “канониры” выиграли четыре из пяти последних матча. Как будет на этот раз?

Матч между Арсеналом и Ман Юнайтед состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30 СЕТ. Ниже мы подготовили для вас список трансляторов этого матча в разных странах мира.