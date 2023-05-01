"Арсенал" летом потеряет молодого таланта

Талантливый полузащитник лондонского “Арсенала” Чарли Патино покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист хочет перейти в клуб, в котором будет иметь постоянную игровую практику. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Патино выступает за “Блэкпул” на правах аренды, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Лестер" определился с ценой на Мэддисона.