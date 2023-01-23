"Арсенал" купил защитника сборной Польши

Пресс-служба “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе центрального защитника “Специи” и сборной Польши Якуба Кивера.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Английский клуб заключил с футболистом, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника, контракт до лета 2028 года.

22-летний Кивер выступал за “Специю” с 2021 года. Всего он провел за клуб 43 матча и не отметился результативными действиями. Ранее играл за “Жилину” и “Железиарне Подбрезова". За сборную Польши сыграл девять матчей.

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