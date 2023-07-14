АНГ АНГ
Главная Новости "Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов

"Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов

Новости футбола Сегодня, 15:03
"Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе центрального защитника амстердамского “Аякса” и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера.

Английский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Голландец заключил с “Арсеналом” контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Тимбер является воспитанником “Аякса”. Всего он провел за клуб клуб из Амстердама 121 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В составе “Аякса” Тимбер два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Также он становился обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/2021.

Тимбер становился победителем юношеского чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет в составе юношеской сборной Нидерландов. За взрослую национальную сборную он играет с 2021 года. Всего он провел за сборную Нидерландов 15 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Аякс Премьер-лига Англия Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
"Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче Новости футбола Вчера, 15:42 "Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче
"Милан" купил полузащитника "Челси" Новости футбола Вчера, 14:35 "Милан" купил полузащитника "Челси"
"Барселона" объявила о переходе бразильского таланта Новости футбола 12 июл 2023, 15:55 "Барселона" объявила о переходе бразильского таланта
"Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими Новости футбола 11 июл 2023, 16:55 "Ювентус" и "Челси" могут совершить громкий обмен нападающими
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Новости футбола 09 июл 2023, 09:43 ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции
Определился победитель молодежного чемпионата Европы Новости футбола 08 июл 2023, 16:34 Определился победитель молодежного чемпионата Европы
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:43 "Арсенал" окончательно согласовал трансфер полузащитника за 122 млн евро Новости футбола Сегодня, 16:35 "Барселона" близка к возвращению опытного воспитанника Новости футбола Сегодня, 16:25 ПСЖ хочет купить звезду "Севильи" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Атлетико" может усилиться полузащитником сборной Японии Новости футбола Сегодня, 15:55 Легендарный чилиец Артуро Видаль перешел в новый клуб Новости футбола Сегодня, 15:42 "Манчестер Сити" хочет купить защитника "Баварии" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Арсенал" теряет украинца Зинченко Новости футбола Сегодня, 15:15 "РБ Лейпциг" совершил рекордный трансфер Новости футбола Сегодня, 15:03 "Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов Новости футбола Сегодня, 09:00 Виллиан снова сменит клуб, но из Англии не уедет
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой-Крус - Дефенса и Хустисия 15 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уракан - Тальерес 15 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мазатлан - Монтеррей 14 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Университарио - Унион Комерсио 15 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тихуана - Крус Асуль 15 июля 2023 года Футбол 15 июл 2023 Прогноз на матч Окжетпес - Кайрат 15 июля 2023 года Футбол 15 июл 2023 Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Платенсе 15 июля 2023 года Футбол 15 июл 2023 Прогноз на матч Атланта - Орландо Сити 16 июля 2023 года Футбол 15 июл 2023 Прогноз на матч Филадельфия - Нью-Йорк Сити 16 июля 2023 года Футбол 15 июл 2023 Прогноз на матч Сент-Луис - Интер Майами 16 июля 2023 года