"Арсенал" купил защитника сборной Нидерландов

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе центрального защитника амстердамского “Аякса” и сборной Нидерландов Юрриена Тимбера.

Английский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Голландец заключил с “Арсеналом” контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Тимбер является воспитанником “Аякса”. Всего он провел за клуб клуб из Амстердама 121 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В составе “Аякса” Тимбер два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Также он становился обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/2021.

Тимбер становился победителем юношеского чемпионата Европы среди футболистов до 17 лет в составе юношеской сборной Нидерландов. За взрослую национальную сборную он играет с 2021 года. Всего он провел за сборную Нидерландов 15 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.