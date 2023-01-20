"Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии

Пресс-служба лондонского “Арсенала” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Брайтона” и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Стороны подписали долгосрочный контракт. Хавбек получил в стане “канониров” 19-й номер.

28-летний Троссард выступал за “Брайтон” с 2019 года. Всего он провел за клуб 121 матч, забил 25 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за “Генк”, “Ломмель”, “Вестерло” и “Ауд-Хеверле Левен”. За сборную Бельгии сыграл 24 матча и забил пять мячей.

Не пропустите: “Атлетико” подписал Депая.