"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за французского таланта
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Элье Ваи/Автор неизвестен
"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к нападающему “Монпелье” Элье Ваи, сообщает Telefoot.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов дортмундской “Боруссии”.
В нынешнем сезоне 20-летний Ваи провел за “Монпелье” 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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