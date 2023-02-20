"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за французского таланта

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к нападающему “Монпелье” Элье Ваи, сообщает Telefoot.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов дортмундской “Боруссии”.

В нынешнем сезоне 20-летний Ваи провел за “Монпелье” 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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