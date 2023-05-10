"Арсенал" и Сака определились с будущим

Лидер “Арсенала” Букайо Сака близок к продлению контракта с клубом.

Как пишет TalkSPORT, новый контракт будет рассчитан до 2028 года,

По условиям нового соглашения Сака станет самым высокооплачиваемым игроком в команде с еженедельной зарплатой в 345 000 евро.

Клуб планирует объявить о продлении до конца текущего сезона, и осталось урегулировать лишь незначительные детали контракта.

Текущий контракт Саки с “Арсеналом” истекает летом 2024 года.