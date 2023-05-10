"Арсенал" и Сака определились с будущим
Новости футбола Сегодня, 10:29
Фото: твиттер Арсенала
Лидер “Арсенала” Букайо Сака близок к продлению контракта с клубом.
Как пишет TalkSPORT, новый контракт будет рассчитан до 2028 года,
По условиям нового соглашения Сака станет самым высокооплачиваемым игроком в команде с еженедельной зарплатой в 345 000 евро.
Клуб планирует объявить о продлении до конца текущего сезона, и осталось урегулировать лишь незначительные детали контракта.
Текущий контракт Саки с “Арсеналом” истекает летом 2024 года.
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