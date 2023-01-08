"Арсенал" и "МЮ" поборются за форварда "Ромы"

“Арсенал” и “Манчестер Юнайтед” проявляют интерес к английскому нападающему “Ромы” Тэмми Абрахаму, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, английские клубы сделали запросы по трансферу футболиста в январе. Англичане могут арендовать форварда на полгода с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Рому” 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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