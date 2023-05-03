"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Милана"

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к английскому защитнику "Милана" Фикайо Томори, сообщает 90Min.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок хотел бы вернуться в АПЛ, так как полагает, что это поможет ему пробиться в сборную Англии.

В нынешнем сезоне 25-летний Томори провел за "Милан" 38 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Вегорст надеется остаться в "Манчестер Юнайтед".