"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника "Милана"
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Фикайо Томори/Автор неизвестен
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к английскому защитнику "Милана" Фикайо Томори, сообщает 90Min.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок хотел бы вернуться в АПЛ, так как полагает, что это поможет ему пробиться в сборную Англии.
В нынешнем сезоне 25-летний Томори провел за "Милан" 38 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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