"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за нападающего "Ромы"

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к английскому нападающему “Ромы” Тэмми Абрахаму, сообщает журналист Даниэль Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сам форвард пока не хочет менять клуб, так как намерен остаться в Риме.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Рому” 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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