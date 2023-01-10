"Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграют очный матч в Кубке Англии
В 1/16 финала Кубка Англии состоится матч между “Манчестер Сити” и “Арсеналом”.
Вчера канониры обыграли “Оксфорд Юнайтед” со счетом 3:0 и пробились в следующую стадию, где их соперником станут “горожане”.
Все пары 1/6 финала Кубка Англии:
“Престон Норт Энд” — ”Тоттенхэм"
“Саутгемптон” — “Блэкпул”
“Рексем” — “Шеффилд Юнайтед”
“Ипсвич Таун” — “Бёрнли”
“Манчестер Юнайтед” — “Рединг”
“Лутон Таун”/"Уиган" — “Гримсби Таун”
“Дерби Каунти” — “Вест Хэм Юнайтед”
“Сток Сити” — “Стивенидж”
“Блэкберн Роверс” — “Форест Грин"/”Бирмингем Сити"
“Уолсолл” — “Лестер Сити”
“Шеффилд Уэнсдей” — “Флитвуд Таун”
“Бристоль Сити”/"Суонси Сити" — “Честерфилд”/"Вест Бромвич"
“Брайтон энд Хоув Альбион” — “Ливерпуль”/"Вулверхэмптон"
“Фулхэм” — “Сандерленд”
“Борхэм Вуд”/"Аккрингтон Стэнли" — “Кардифф Сити”/"Лидс Юнайтед".
Отметим, что игры 1/16 финала Кубка Англии пройдут с 27 по 30 января.