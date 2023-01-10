"Арсенал" и "Манчестер Сити" сыграют очный матч в Кубке Англии

В 1/16 финала Кубка Англии состоится матч между “Манчестер Сити” и “Арсеналом”.

Вчера канониры обыграли “Оксфорд Юнайтед” со счетом 3:0 и пробились в следующую стадию, где их соперником станут “горожане”.

Все пары 1/6 финала Кубка Англии:

“Престон Норт Энд” — ”Тоттенхэм"

“Саутгемптон” — “Блэкпул”

“Рексем” — “Шеффилд Юнайтед”

“Ипсвич Таун” — “Бёрнли”

“Манчестер Юнайтед” — “Рединг”

“Лутон Таун”/"Уиган" — “Гримсби Таун”

“Дерби Каунти” — “Вест Хэм Юнайтед”

“Сток Сити” — “Стивенидж”

“Блэкберн Роверс” — “Форест Грин"/”Бирмингем Сити"

“Уолсолл” — “Лестер Сити”

“Шеффилд Уэнсдей” — “Флитвуд Таун”

“Бристоль Сити”/"Суонси Сити" — “Честерфилд”/"Вест Бромвич"

“Брайтон энд Хоув Альбион” — “Ливерпуль”/"Вулверхэмптон"

“Фулхэм” — “Сандерленд”

“Борхэм Вуд”/"Аккрингтон Стэнли" — “Кардифф Сити”/"Лидс Юнайтед".

Отметим, что игры 1/16 финала Кубка Англии пройдут с 27 по 30 января.