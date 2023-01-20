"Арсенал" и "Челси" борются за форварда "Ювентуса"
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
“Арсенал” и “Челси” проявляют интерес к нападающему “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. “Канониры” готовы заплатить за форварда 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что туринцы могут продать серба более, чем за 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за “Ювентус” 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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