"Арсенал" и "Челси" борются за форварда "Ювентуса"

“Арсенал” и “Челси” проявляют интерес к нападающему “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. “Канониры” готовы заплатить за форварда 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что туринцы могут продать серба более, чем за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за “Ювентус” 15 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Челси" завершает трансфер таланта ПСВ.