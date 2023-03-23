"Арсенал" хочет переманить таланта "Барселоны"

“Арсенал” проявляет интерес к вингеру “Барселоны” Илиашу Ахомашу, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб хочет подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с каталонцами. Также форвардом интересуется “Лидс”.

В нынешнем сезоне 18-летний Ахомаш провел за “Барселону В” 25 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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