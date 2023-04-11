"Арсенал" хочет переманить хавбека "Баварии"

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Баварии” и сборной Нидерландов Райану Граверберху, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек может согласиться на переход, так как не имеет твердого места в составе мюнхенцев.

В нынешнем сезоне 20-летний Гравенберх провел за “Баварию” 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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