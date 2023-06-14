"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Реала"

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” Каю Хаверцу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “канониры” начали переговоры о покупке футболиста, но не готовы платить за него требуемые 88 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется мадридский “Реал”.

В нынешнем сезоне 24-летний Хаверц провел за “Челси” 47 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.