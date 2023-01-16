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"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Челси"

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен

“Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику “Вест Хэма” и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает The Times.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Стоит отметить, что игроком также интересуется “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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