"Арсенал" хочет купить защитника "Лестера"

“Арсенал” проявляет интерес к правому защитнику “Лестера” и сборной Бельгии Тимоти Кастаню, сообщает журналист Саша Тавольери в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Канониры” переключили внимание на бельгийца после того, как не удалось купить защитника “Вальядолида” Ивана Фреснеду.

В нынешнем сезоне 27-летний Кастань провел за “Лестер” 42 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.