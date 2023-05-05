"Арсенал" хочет купить хорватского защитника

Центральный защитник загребского “Динамо” Йосип Шутало может перебраться в “Арсенал”.

Об этом пишет журналист Саймон Коллингз.

По его информации, лондонский клуб уже несколько раз отправлял скаутов, чтобы они оценили выступления футболиста сборной Хорватии.

23-летний Шутало сыграл лишь один матч за национальную команду на прошедшем чемпионате мира.

Также на его счету 7 поединков в этом сезоне Лиги чемпионов.

Сделка оценивается в 18 миллионов евро, согласно порталу Transfermarkt.