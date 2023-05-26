"Арсенал" хочет купить француза из Турции

“Арсенал” проявляет интерес к французскому правому защитнику “Галатасарая” Саше Боэ, сообщает журналист Невзат Диндар в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 17 миллионов евро. При этом на игрока также претендует “Брайтон”, который может заплатить 18,5 миллионов евро. При этом “Галатасарай” хочет получить за француза 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Боэ провел за “Галатасарай" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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