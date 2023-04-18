"Арсенал" хочет бесплатно подписать звезду "Челси"

Французский хавбек “Челси” Н'Голо Канте может перейти в "Арсенал" в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Боссы “канониров” надеются усилить состав таким опытным игроком перед стартом в Лиге чемпионов.

В то же время “Челси” предложил Канте новый контракт, но стороны пока к соглашению не пришли.

На счету француза за “Челси” 265 матчей, в которых он забил 13 голов и отдал 15 голевых передач.