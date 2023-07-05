Лондонский “Арсенал” готовит очередной громкий трансфер.

Как пишет немецкое издание Sport Bild, вице-чемпион Англии проявляет серьезный интерес к приобретению 22-летнего защитника “Байера” из Леверкузена Жереми Фримпонга.

Источник заверяет, что наставник “Арсенала” Микель Артета сейчас нуждается в атакующем крайнем правом защитнике, а Фримпонг – идеальный кандидат на усиление.

22-летний защитник может обойтись английскому клубу минимум в € 40 млн.

Пока остается неясным, готов ли сам Фримпонг к переезду в лондонский клуб, ведь в его услугах также были заинтересованы и другие топ-клубы Европы.

В предыдущем сезоне Жереми был включен в символическую сборную сезона в Бундеслиге по версии Whoscored.

Нидерландский защитник в прошлом розыгрыше чемпионата Германии провел 34 матча, в которых забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, его примерная стоимость составляет € 40 млн.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” стал вторым в АПЛ.