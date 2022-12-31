"Арсенал" готовит новое предложение по украинцу Мудрику

Лондонский “Арсенал” готовит повторное предложение по трансферу вингера Михаила Мудрика из “Шахтёра”.

По информации The Times, первое предложение в 50 млн евро донецкий клуб отклонил, и теперь англичане готовят улучшенное предложение по нему.

В “Шахтере” в то же время надеются получить за своего лидера 90 млн евро.

Источник пишет, что в “Арсенале” уверены в подписании футболиста.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь ассистов.