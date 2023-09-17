Арсенал готовит новый контракт для Зинченко

Недавно в прессе появилась информация о том, что Арсенал ведет переговоры по продлению контракта с защитником Беном Уайтом и капитаном Мартином Эдегором. Издание 90min утверждает, что в перечень футболистов, с которыми «канониры» хотят продлить соглашения, входит и украинец Александр Зинченко.

По информации источника, кроме новых контрактов Эдегора и Уайта, пролонгация договора с левым фуллбэком является приоритетной целью. Условия возможного соглашения пока не известны. Следует добавить, что действующий контракт Зинченко рассчитан до лета 2026 года.

Сам футболист в Арсенал перешел один год назад из Манчестер Сити, с которым по 4 раза выиграл чемпионат Англии и Кубок Лиги, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны. С «канонирами» в прошлом сезоне защитник финишировал на второй строчке в чемпионате, что позволило клубу вернуться в Лигу Чемпионов спустя 8 лет.

За Арсенал Зинченко во всех турнирах провел 33 матча, в которых забил 1 гол и дважды ассистировал партнерам.

В нынешнем сезоне «пушкари» идут пока без поражений ( 3 победы и 1 ничья). Сегодня команде предстоит померяться силами с Эвертоном в гостях. Стартовый свисток в 17:30 по среднеевропейскому времени.