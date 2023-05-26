"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты

Боссы “Арсенала” начали переговоры с главным тренером команды Микелем Артетой о новом контракте.

Как сообщает Football Transfers, совет директоров заинтересован в продлении контракта с испанским наставником до 2028 года.

По условиям нового соглашения Артета получит значительное увеличение своей зарплаты.

Испанец возглавляет “Арсенал” с 2019 года. В этом сезоне команда заняла второе место в Премьер-лиге.