"Арсенал" готов заплатить более 100 млн за хавбека сборной Англии

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Вест Хэма” и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, “канониры” намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 106 миллионов евро. Впрочем, даже этой суммы может оказаться недостаточно, так как “молотобойцы” оценивают его в 115-120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. При этом у клуба есть опция продления соглашения до лета 2025 года.

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