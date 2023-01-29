"Арсенал" готов заплатить 80 млн евро за хавбека "Брайтона"

“Арсенал” не оставляет попыток приобрести полузащитника “Брайтона” и сборной Эквадора Мойзеса Кайседо, сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить 80 миллионов евро, чтобы заполучить футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Впрочем, даже этой суммы может не хватить, так как “чайки” хотят получить за игрока 103 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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