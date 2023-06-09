"Арсенал" готов продать Жоржиньо

"Арсенал" готов продать полузащитника Жоржиньо, который присоединился к команде лишь в прошлом сезоне.

Источник сообщает, что "канониры" рассматривали покупку итальянца как временную меру для усиления глубины состава.

В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.

Его контракт с английским клубом заканчивается в июне 2024 года, а его ориентировочная стоимость составляет € 35 млн.