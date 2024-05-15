Арсенал готов побороться за молодую звезду ПСЖ

Лондонский Арсенал, который уже несколько сезонов находится в гонке за чемпионство Англии, намерен и впредь быть на лидирующих ролях и для этого Микелю Артете понадобится свежая кровь, которую тот нашёл в ПСЖ.

Так, парижане рассматривают вероятность продажи своего полузащитника Хави Симонса, и, как считает teamTALK, действующий чемпион Франции готов выслушать предложения, которые стартуют от 60 миллионов евро.

Сам 21-летний игрок, который нынешний сезон проводит на правах аренды в РБ Лейпциг, хотел бы определить своё будущее до старта чемпионата Европы. И именно Арсенал, согласно отчету, находится в лучших позициях, чтобы подписать голландца.

Напомним, ранее были сообщения о том, что РБ Лейпциг не сможет выкупить контракт Симонса и тот вернется в ПСЖ, хотя не исключен вариант и повторной аренды.