"Арсенал" договорился о переходе защитника сборной Нидерландов

Защитник амстердамского “Аякса” и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер перейдет в лондонский “Арсенал”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 45 миллионов евро. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование в Лондоне.

В минувшем сезоне 22-летний Тимбер провел за “Аякс” 47 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.