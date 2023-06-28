"Арсенал" договорился о переходе полузащитника сборной Англии за 100 млн+ евро

Полузащитник “Вест Хэма” и сборной Англии Деклан Райс перейдет в “Арсенал”, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы договорились о переходе футболиста за 116 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. В борьбе за хавбека “Арсенал" опередил “Баварию” и “Манчестер Сити”.

В минувшем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.