"Арсенал" договорился о переходе одного из лидеров "Аякса"

Лондонский “Арсенал” договорился о переходе центрального защитника амстердамского “Аякса” и сборной Нидерланов Юрриена Тимбера, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на пять миллионов евро в качестве бонусов. Руководство голландского клуба разрешило игроку пройти медицинское обследование для перехода в “Арсенал”.

22-летний Тимбер является воспитанником “Аякса”. В минувшем сезоне он провел за амстердамский клуб 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. За сборную Нидерландов сыграл 15 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку. Принимал участие в матчах чемпионата мира 2022 года.

“Арсенал” в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.