"Арсенал" добился победы над "Миланом"
Новости футбола Сегодня, 14:15
“Арсенал” в товарищеском матче одержал победу над “Миланом” со счетом 2:1.
Победу английскому клубу принесли голы Мартина Эдегора и Риса Нельсона. У итальянцев отличился Фикайо Томори.
“Арсенал” - “Милан” - 2:1 (2:0)
Голы: Эдегор, 21 - 1:0, Нельсон, 41 - 2:0, Томоріи 78 - 2:1
“Арсенал”: Хейн, Уайт (Седрик, 46), Голдинг, Габриэл, Тирни (Соуза, 81), Эдегор (Нванери, 90), Локонга (Смит, 90), Парти (Эльнени, 46), Виейра (Маркиньос, 74), Нельсон (Козье-Даберри, 81), Нкетиа (Батлер-Ойедеджи, 81).
“Милан”: Тетерушану, Побега (Боззолан, 74), Габбия, Томори, Калулу (Тиав, 46), Тонали, Вранкс (Беннасер, 74), Ребич (Эль-Хилали, 74), Адли (Крунич, 74), Салемакерс (Диас, 46), Ориги (Лазетич, 56).
Не пропустите: Роналду поделился мотивационной цитатой.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:55 "Ливерпуль" готов заплатить 120 млн евро за хавбека сборной Аргентины
Новости футбола Вчера, 15:42 Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч"
Новости футбола Вчера, 13:30 Шевченко может возглавить европейскую сборную
Новости футбола Вчера, 12:43 "Арсенал" определил приоритетную цель на январь
Новости футбола Вчера, 12:15 "Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса
Новости футбола Вчера, 05:50 В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 13 декабря Новости футбола Сегодня, 16:42 Суд вынес приговор Неймару по делу о коррупции при переходе из "Сантоса" в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 16:30 Месси готов отложить переход в МЛС Новости футбола Сегодня, 16:15 Три английских топ-клуба поборются за Рабьо Новости футбола Сегодня, 15:57 Аргентина разгромила Хорватию в полуфинале чемпионата мира Новости футбола Сегодня, 15:42 "Барселона" может купить аргентинского полузащитника Новости футбола Сегодня, 15:30 Дортмундская "Боруссия" может перехватить цель "Реала" и "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Барселона" нацелилась на хорватского таланта Новости футбола Сегодня, 14:55 Отец Холанда высказался о будущем Эрлинга в "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 14:42 Ибрагимович высказался об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить