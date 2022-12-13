"Арсенал" добился победы над "Миланом"

“Арсенал” в товарищеском матче одержал победу над “Миланом” со счетом 2:1.

Победу английскому клубу принесли голы Мартина Эдегора и Риса Нельсона. У итальянцев отличился Фикайо Томори.

“Арсенал” - “Милан” - 2:1 (2:0)

Голы: Эдегор, 21 - 1:0, Нельсон, 41 - 2:0, Томоріи 78 - 2:1

“Арсенал”: Хейн, Уайт (Седрик, 46), Голдинг, Габриэл, Тирни (Соуза, 81), Эдегор (Нванери, 90), Локонга (Смит, 90), Парти (Эльнени, 46), Виейра (Маркиньос, 74), Нельсон (Козье-Даберри, 81), Нкетиа (Батлер-Ойедеджи, 81).

“Милан”: Тетерушану, Побега (Боззолан, 74), Габбия, Томори, Калулу (Тиав, 46), Тонали, Вранкс (Беннасер, 74), Ребич (Эль-Хилали, 74), Адли (Крунич, 74), Салемакерс (Диас, 46), Ориги (Лазетич, 56).

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