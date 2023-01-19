"Арсенал" до конца дня может завершить трансфер вингера "Брайтона"

Вингер “Брайтона” Леандро Троссард в шаге от перехода в “Арсенал”.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка может быть завершена уже до конца текущего дня.

По его информации, стороны находятся на очень продвинутой стадии.

Ранее СМИ писали, что у бельгийца есть конфликт с наставником своей команды Роберто Де Дзерби.

Троссард в текущем сезоне сыграл 16 матчей в АПЛ, в которых забил 7 голов.