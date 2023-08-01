"Арсенал" близок к трансферу вратаря сборной Испании

Лондонский “Арсенал” близок к покупке вратаря “Брентфорда” и сборной Испании Давида Райи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “канониры” согласовали условия личного контракта с голкипером. Впрочем, теперь “Арсеналу” нужно договориться о сумме трансфера испанца. “Брентфорд” хочет получить около 48 миллионов евро. Ранее от покупки Райи из-за его высокой стоимости отказалась мюнхенская “Бавария”,

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в чемпионате Германии. Таким образом, лондонский клуб завоевал возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.