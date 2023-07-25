"Арсенал" близок к трансферу бразильского полузащитника

Полузащитник “Гремио” Бительо близок к переходу в лондонский “Арсенал”, сообщает журналист Димитри Конти в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста около девяти миллионов евро. Для завершения сделки бразильцу осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с лондонский клуб долгосрочный контракт.

23-летний Бительо выступает за “Гремио” с 2018 года. Он перешел в клуб из “Каскавела”. Сумма трансфера не разглашалась. Всего футболист провел за “Гремио” 85 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач. В составе клуба он три раза становился победителем Лиги Гаушо (2021, 2022, 2023). Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.