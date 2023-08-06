АНГ АНГ
Главная Новости "Арсенал" близок к покупке вратаря сборной Испании за 20 млн евро

"Арсенал" близок к покупке вратаря сборной Испании за 20 млн евро

Новости футбола Сегодня, 09:18
"Арсенал" близок к покупке вратаря сборной Испании Фото: инстаграм Давида Райи/Автор неизвестен

Вратарь “Брентфорда” и сборной Испании Давида Рая близок к переходу в лондонский “Арсенал”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб заплатит за футболиста примерно 20 миллионов евро. “Брентфорд” изначально хотел получить за голкипера 48 миллионов евро, но согласился значительно снизить цену, так как контракт с испанцем истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что “Арсенал” согласовал условия личного контракта с вратарем.

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в чемпионате Германии. Таким образом, лондонский клуб завоевал возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Брентфорд Премьер-лига Англия
Популярные новости
Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 08:00 Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги
"Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро Новости футбола Вчера, 07:55 "Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро
"Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории Новости футбола Вчера, 06:45 "Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории
Киевское "Динамо" одержало яркую победу в матче чемпионата Украины Новости футбола 04 авг 2023, 14:56 Киевское "Динамо" одержало яркую победу в матче чемпионата Украины
"Челси" купил защитника сборной Франции Новости футбола 04 авг 2023, 05:44 "Челси" купил защитника сборной Франции
Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций Новости футбола 03 авг 2023, 16:43 Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:20 "Аякс" объявил о переходе хорватского защитника Новости футбола Сегодня, 10:19 "Днепр-1" на 91-й минуте вырвал победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 09:55 Украинец Малиновский близок к переходу в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 09:35 "Барселона" может задержать переход Усмана Дембеле в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 09:18 "Арсенал" близок к покупке вратаря сборной Испании за 20 млн евро Новости футбола Сегодня, 08:55 Украинец Анатолий Трубин близок к переходу в португальский топ-клуб Новости футбола Сегодня, 08:35 Марко Верратти может остаться в "Пари Сен-Жермен" Новости футбола Сегодня, 08:20 "Челси" предложил 30 млн евро евро за таланта из "Кристал Пэлас" Новости футбола Сегодня, 08:00 Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 07:55 "Аталанта" договорилась о переходе полузащитника сборной Бельгии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ман Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Крузейро - Ботафого 7 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коритиба - Ред Булл Брагантино 7 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Баия - Америка Минейро 7 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Куяба - Фламенго 7 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Динамо Загреб 8 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч Брага - ТСЦ Бачка-Топола 8 августа 2023 года