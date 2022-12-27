Арсен Венгер впервые посетил домашний матч "Арсенала" после ухода

Звездный французский тренер Арсен Венгер вчера побывал на домашней игре “Арсенала” впервые с момента своего ухода из клуба.

На это внимание обратил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Таким образом, Венгер впервые появился на трибунах родного стадиона с 2018 года.

Напомним, что француз возглавлял клуб с 1996 по 2018 год. Вместе с ним команда трижды становилась чемпионом Англии.

Что касается самой встречи, то “Арсенал” обыграл “Вест Хэм” со счетом 3:1.