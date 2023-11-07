Арриго Сакки встал на защиту Пиоли

Бывший наставник Милана, с которым связаны все успехи команды на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, Арриго Сакки, в интервью La Gazetta dello Sport поделился мнением о кризисе в Милане и призвал не винить во всем Пиоли.

«Кто-то считает, что это вина Пиоли? Я надеюсь, что нет. Я считаю, что самая большая ошибка была сделана в начале. Вот тут и начались все проблемы.

Было подписано слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за границы, нужно время, чтобы понять нашу лигу и наши методы. Эти парни кажутся растерянными, и в результате Милан не всегда выглядит как команда, дело в том, что не хватает времени, чтобы войти в головы игроков и убедить их стать коллективом.

Когда я прибыл в Милан, меня называли мистером Нодоби, а я был мистером Никто, не хотел высокомерных и индивидуальных игроков или непрофессионалов.

Тренеры должны сделать так, чтобы их голоса были услышаны, прежде чем подписывать новых футболистов. Прежде чем подписать контракт с Райкардом, я послал кого-нибудь следить за ним в течение двух недель. Когда он вернулся, я даже спросил его, что он ел и какие у него повадки вне поля. Вы должны выбрать человека впереди игрока», - сказал Сакки.