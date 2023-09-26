Армандо Броя еще не готов к основному составу Челси

Армандо Броя получил тяжелую травму колена в прошлом году во время паузы на Чемпионат Мир и еще не готов к основанию Челси, сообщил Маурисио Почетино.

Он вернулся в строй после продолжительного процесса восстановления. Челси примет Брайтон на Стемфорд Бридж в среду вечером в матче Кубка Лиги. В преддверии матча Почеттино подтвердил, что нападающий недостаточно подготовлен, чтобы начать матч с основы.

“Он не готов выйти в стартовом составе. Он помогает команде, и у него все хорошо, но ему нужно время, чтобы снова прийти в форму и начать игру. Я думаю, за 20 или 30 минут он способен помочь команде, но он все еще не готов выйти в стартовом составе”, - сказал он.

Несмотря на то, что левый защитник Бен Чилвелл хорошо стартовал в кампании, его перевели на скамью запасных в двух последних матчах, поскольку Почеттино предпочел молодого защитника Леви Колвилла. Однако менеджер предположил, что Чилвелл может получить преимущество в стартовом составе против Брайтона, несмотря на щедрую похвалу Колвиллу.