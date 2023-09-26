EN EN NG NG
Главная Новости Армандо Броя еще не готов к основному составу Челси

Армандо Броя еще не готов к основному составу Челси

Новости футбола Сегодня, 14:33
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Армандо Броя еще не готов к основному составу Челси Фото: https://www.instagram.com/armando.broja/

Армандо Броя получил тяжелую травму колена в прошлом году во время паузы на Чемпионат Мир и еще не готов к основанию Челси, сообщил Маурисио Почетино.

Он вернулся в строй после продолжительного процесса восстановления. Челси примет Брайтон на Стемфорд Бридж в среду вечером в матче Кубка Лиги. В преддверии матча Почеттино подтвердил, что нападающий недостаточно подготовлен, чтобы начать матч с основы.

“Он не готов выйти в стартовом составе. Он помогает команде, и у него все хорошо, но ему нужно время, чтобы снова прийти в форму и начать игру. Я думаю, за 20 или 30 минут он способен помочь команде, но он все еще не готов выйти в стартовом составе”, - сказал он.

Несмотря на то, что левый защитник Бен Чилвелл хорошо стартовал в кампании, его перевели на скамью запасных в двух последних матчах, поскольку Почеттино предпочел молодого защитника Леви Колвилла. Однако менеджер предположил, что Чилвелл может получить преимущество в стартовом составе против Брайтона, несмотря на щедрую похвалу Колвиллу.

Связанные команды и лиги
Челси
Популярные новости
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола Вчера, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола Вчера, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:53 У Барселоны есть устная договоренность с Ман Сити о покупке Кансела Новости футбола Сегодня, 15:16 У главного тренера Наполи есть четыре матча на исправление ситуации Новости футбола Сегодня, 14:33 Армандо Броя еще не готов к основному составу Челси Новости футбола Сегодня, 13:42 УЕФА допустила российские команды U-17 к соревнований Новости футбола Сегодня, 13:04 Джейдону Санчо запретили пользоваться помещениями на базе Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 12:32 Месси пропустил первую тренировку перед финалом US Open Cup Новости футбола Сегодня, 11:51 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Сегодня, 11:14 Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить Реал Новости футбола Сегодня, 10:25 Барселона нацелилась на опорного полузащитника Лестера Новости футбола Сегодня, 09:44 Джейдон Санчо удалил свой аккаунт в Инстаграм
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мохун Баган - Бангалор 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Мамелоди Сандаунз - Стелленбош 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Веен - Лейпциг 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Лестер 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Интер - Сассуоло 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад 27 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 28 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года