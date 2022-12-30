Арку лондонского стадиона “Уэмбли” окрасили в бразильские цвета в честь Пеле (фото)

Арку лондонского стадиона “Уэмбли” окрасили в бразильские цвета после известия о смерти легендарного футболиста Пеле.

Напомним, что бразилец скончался вчера в возрасте 82 лет. Последние годы он боролся с раком.

“Мы зажгли арку в честь Пеле. Его уникальный талант осветил игру в футбол и стал вдохновением для всей планеты”, - сообщили в твиттере стадиона.

Напомним, что 29 ноября Пеле в срочном порядке был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. Спустя месяц борьбы он скончался.